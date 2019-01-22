СКР возбудил дело против сотрудника СБУ из-за давления на Вышинского

Москва, , 12:24 — REGNUM В рамках расследования обстоятельств незаконного преследования на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского возбуждено уголовное дело против главы следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка. Об этом сообщает 22 января пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что Просняк подозревается в воспрепятствовании законной деятельности журналиста и незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности.

«В настоящее время уголовные дела о совершении Андреем Просняком и сотрудниками Генпрокуратуры Украины названных преступлений соединены в одно производство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января адвокат журналиста и главного редактора портала РИА Новости Украина Андрей Доманский рассказал, что Кириллу Вышинскому городской суд Херсона продлил арест ещё на один месяц.

Читайте также: На Украине суд продлил арест Кирилла Вышинского