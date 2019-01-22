МИД РФ отреагировал на критику СМИ по делу об убийстве журналистов в ЦАР

Москва, , 12:09 — REGNUM Информация СМИ о том, что дипломаты РФ ознакомились с протоколами допросов свидетелей по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР только на восьмой день после преступления, не соответствует действительности. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На каком основании делается вывод???», — спросила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что российские дипломаты, собиравшие информацию с первых часов после получения данных о трагедии, постоянно выходили на связь с правоохранительными структурами ЦАР.

По ее словам, сотрудники дипмисси, делая все «максимально оперативно», регулярно комментировали ситуацию в СМИ.

Напомним, фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР ранее опубликовало издание «Московский комсомолец».

Как сообщало ИА REGNUM, тела трех человек были найдены в 300 км от столицы ЦАР города Банги 30 июля 2018 г. Впоследствии оказались, что погибшие — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

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