Украина и транзит газа: причина провала — установка на нанесение ущерба

Киев, , 11:53 — REGNUM Действующей власти Украины нужен был предвыборный успех на газовом фронте, но добиться его она не сумела, и время работает против этой власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 января, комментируя заявления министра энергетики России об условиях заключения нового транзитного договора с Украиной.

Как сообщалось ранее, Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что базовым условием нового транзитного контракта должна быть его коммерческая привлекательность для России. Второе условие — разрешение нынешних споров между «Газпромом» и «Нафтогазом»: таким разрешением может быть арбитражное решение в пользу «Газпрома» либо мировое соглашение.

«Основные условия подписания нового контракта с Украиной на транзит газа через её территорию, перечисленные министром энергетики России Александром Новаком, — это ясные и очевидные условия. Я бы назвал их даже простыми, но в части, касающейся Украины, это было бы натяжкой.

Обеспечить конкурентоспособность своего предложения по отношению к «Северному потоку» или «Турецкому потоку» украинцам тяжело и по техническим, и, главное, по политическим обстоятельствам. Газ для Киева — это политика, причём сугубо антироссийская политика. Да и непреодолимую русофобию никто со счетов не сбрасывает. О какой честной договорённости тут может идти речь?

Установка на приоритетность нанесения ущерба другой стороне, однако, всегда приносит главный ущерб её автору. Нынешней власти нужен был успех на газовом фронте до выборов. Она его добиться не сумела. В этой связи предвижу некоторое обострение риторики вокруг известных исков «Нафтогаза» к «Газпрому», но и здесь время работает не на режим Порошенко.

«Нафтогаз» называет транзитный контракт, заключенный в 2009 году, провальным. Уверен, что ещё более провальной окажется вся проводимая Киевом в последние годы линия на обострение с нами в газовых делах — и по «Северному потоку — 2», и по деятельности «Газпрома» собственно на Украине», — отметил Михаил Демурин.