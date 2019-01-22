Узбекистан намерен «отбелить репутацию» в США в деле искоренения рабства

Ташкент, , 11:52 — REGNUM Правительственная делегация Узбекистана в составе вице-премьера Танзилы Нарбоевой и министра трудовых отношений и занятости Шерзода Кудбиева посетят 4−6 февраля США с рабочим визитом, сообщает МИД Узбекистана.

В Вашингтоне узбекские официальные лица примут участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign, которая выступает за искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка в Узбекистане.

«Основная цель визит делегации — выработка дальнейших механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого «бойкота крупных брендов» США в отношении текстильной продукции Узбекистана», — говорится в сообщении.

В США узбекская делегация проведет встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций, Американской ассоциации одежды и обуви, Ассоциации индустрии моды США, Американской федерации труда и Конгресса промышленных организаций и другими, а также ведущих зарубежных брендов, таких как Nike, Zara, GAP, Levi's, H&M, UNIQLO и многие другие.

Большинство из вышеназванных производителей взяли на себя обязательство не использовать узбекский хлопок при производстве своей продукции.

«Правительственная делегация также проведет переговоры с представителями Белого дома, руководством Госдепартамента, министерства труда и другими», — говорится в сообщении.