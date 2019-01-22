В Южной Корее рассказали об ожиданиях от саммита США и КНДР

Сеул, , 11:47 — REGNUM Южная Корея ждет от второго саммита Соединенных Штатов и КНДР конкретных соглашений, об этом 22 января в интервью телеканалу Korea Now заявил южнокорейский министр иностранных дел Кан Гён Хва.

По его словам, первый саммит между этими странами был «историческим сам по себе», его результатом стало установление широких рамок общих целей.

«Цели поставлены — второй саммит должен выработать конкретное соглашение по этим задачам», — заявил Кан Гён Хва.

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Как сообщало ИА REGNUM, встречу лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына стороны планируют провести, как отмечали в Белом доме, в конце февраля. В качестве места для второго американо-северокорейского саммита называют ряд городов Вьетнама.

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