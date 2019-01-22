Референдум о расширении автономии Минданао прошел на Филиппинах

Манила, , 11:48 — REGNUM На Филиппинах состоялся референдум, на котором 2,8 млн мусульман в Минданао высказали свое мнение о расширении автономии, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что референдум стал завершением процесса по прекращению конфликта в регионе Минданао, который длился четыре десятилетия и привел к гибели более 120 тыс. человек.

Если референдум будет поддержан, то автономное правительство Минданао получит название Бангсаморо. Центральное правительство будет управлять только обороной и безопасностью, финансовой и монетарной политикой в регионе.

Поддержку Минданао оказал президент Филиппин Родриго Дутерте. На прошлой неделе глава государства посоветовал избирателям проголосовать за расширение автономии Минданао.

«Община Минданао стремится к миру, развитию и местному руководству, которое представляет и понимает потребности мусульманской общины», — заявил президент.

Референдум пройдет в два тура. Первый тур прошел в Минданао. Его результаты будут объявлены 26 января. В случае принятия закона о расширении автономии второй тур состоится 6 февраля 2019 года в Ланао-дель-Норте (кроме города Илиган) и шести муниципалитетах в Котабато, которые, возможно, пожелают присоединиться к автономному району Бангсаморо. Новая администрация автономного района будет будет сформирована после выборов, намеченных на 2022 год.