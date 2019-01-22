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Пол Уилан при задержании имел информацию с гостайной — адвокат

Политика

Подозреваемого в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года

Москва, 22 января 2019, 11:39 — REGNUM  Гражданин США Пол Уилан, задержанный в декабре 2018 г. в Москве по подозрению в шпионаже, обладал содержащими гостайну сведениями. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребенков в интервью ТАСС.

«Я подтверждаю, — сказал защитник. — При задержании Уилан имел сведения, содержащие гостайну».

Адвокат не стал уточнять о каких именно сведениях идет речь.

Как передавало ИА REGNUM, подозреваемого в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. 3 января мужчине, которого посетил в СИЗО «Лефортово» посетил посол США в РФ Джон Хантсман, предъявили обвинения и арестовали.

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Спецслужбы и шпионаж
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