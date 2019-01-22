Ангеле Меркель советуют проявлять больше амбиций на европейской арене

Берлин, , 11:36 — REGNUM

Германия должна идти навстречу Франции и проявлять больше европейских амбиций. С таким советом к канцлеру Ангеле Меркель выступил экс-председатель Европейского парламента, немецкий политик Мартин Шульц, пишет газета Die Welt 22 января.

«[Президент Франции] Эммануэль Макрон сделал нам, немцам, много предложений. Мы еще не ответили ему в достаточной мере», — сказал Шульц в интервью Deutsche Presse-Agentur.

«Особенно сейчас, когда он находится под массивным давлением во Франции, правительство Германии должно проявить больше европейских амбиций», — пояснил политик.

Макрон предложил большое количество реформ для Европейского союза (ЕС), включая ведение общей налоговой политики и создание единой армии. Углубление интеграции — то, что нужно правящим в ЕС силам для обретения независимости от США и для борьбы с ростом национализма в странах Европы.

По словам Шульца, «один только Аахенский договор не спасет Европу», но он является необходимым символом глубокого и структурного сотрудничества между Германией и Францией.

Германия взяла на себя обязательство увеличить взносы в бюджет ЕС, «потому что мы должны предоставить ЕС лучшие финансовые ресурсы, чтобы мы могли действовать наравне с США и Китаем и обеспечивать уровень жизни людей», сказал Шульц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в немецком Аахене будет подписан новый договор о сотрудничестве между Германией и Францией. Он должен дополнить договор от 22 января 1963 года, известный как Елисейский.

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