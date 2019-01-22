Мифы: про полемику Захаровой с Чубайсом о бедности в России

Барнаул, , 11:46 — REGNUM Известный алтайский алтайский общественник Константин Емешин заявил, что он не может поддержать официального представителя МИД России Марию Захарову в диспуте с председателем правления компании «Роснано» Анатолием Чубайсом о причинах бедности россиян. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM историю о том, как Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте, он сообщил:

«Я сам был руководителем в здравоохранении и алтайским депутатом с 1990 по 1994 годы и, естественно, помню, то, что Мария Захарова не знает или не хочет знать. Тотальные неотоваренные талоны. Мы с главой Барнаула Владимиром Бавариным в 328-м кабинете Алтайского крайсовета обсуждаем возможность введения талонов на хлеб. Хотя не могли отоварить талоны ни на лапшу, ни на мясо, ни на колбасу.

Мой коллега депутат Меркулов, будучи одним из руководителей Алтайского моторного завода, требует от имени Совета направлять грозные телеграммы в Москву, так как на завод прекратилась поставка металла и других материалов.

«Табачные бунты» удавалось гасить в крае только за счет того, что Бийская табачная фабрика по указанию краевых властей срывала поставки в другие регионы и обеспечивала сигаретами край. Хотя умельцы вынуждены были наладить выращивание табака.

В апреле 1991 года проводится «Павловская денежная реформа» — Павлов изъял в три дня все банкноты в 50 и 100 рублей. Но самое главное — Павлов заморозил вклады в сберкассах. Это потом болтуны будут во всем обвинять Гайдара… Но реально страна услышала имя Егора Гайдара лишь после августовского ГКЧП и только 6 ноября 1991 года, фамилия Чубайса была озвучена 10 ноября 1991 года. И тогда надо было что-то делать, поскольку валютный и золотой запас страны иссякли. Танкеры с зерном из Канады, США и других стран развернулись, и СССР грозил голод.

И в этот критический момент все громкие политики затихли и кому-то надо было спасть страну. И такая команда «камикадзе» была выбрана Ельциным, и он возглавив правительство России, взял команду Гайдара, которая и спасла Россию. И после того как Гайдар остановил крах страны, через 11 месяцев (!) вылезла масса знатоков, заявлявшая, мол «а далее мы и сами сможем!» И отправили Гайдара в отставку.

Но сегодня многие молодые"захаровы» перемалывают байки про то, что страну развалили Гайдар-Чубайс и что во всем виноваты авторы рыночных реформ. Поэтому я, как человек не просто переживший ту эпоху, но вынужденный работать руководителем предприятия и будучи депутатом, не могу поддержать мифы, в которых живет Захарова».

Как уже сообщало ИА REGNUM, спор между Чубайсом и Захаровой на тему положения дел в России развернулся в соцсети Facebook и вызвал широкий общественный резонанс. В частности официальный представитель МИД России не согласилась с утверждением Чубайса о том, что «Россия — страна бедная» и напомнила, что глава «Роснано» десятки лет находился в правительстве и занимал высокие должности в отечественной экономике и промышленности, следовательно, ему и стоит адресовать вопрос о бедности населения.

После обмена репликами о состоянии экономики в конце 1990-х — начале 2000-х годов Анатолий Чубайс в конечном итоге обвинил оппонента в подтасовках и заявил, что «сдается».

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