Си Цзиньпин потребовал от руководителей на местах «научиться стабильности»

Пекин, , 11:22 — REGNUM В партийной школе при ЦК КПК в Пекине прошла церемония открытия семинара для кадровых работников провинциального и министерского уровней. С большим докладом на ней выступил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, сообщает 21 января Синьхуа.

В своем выступлении Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета (ЦВС) обратил особое внимание руководящих кадров в центре и на местах на улучшение качества руководства, способность прогнозировать и предотвращать риски устойчивому экономическому росту и социальному развитию, а также на необходимость научиться устранять последствия вызванных ими перекосов.

Приобретение активом подобных качеств Си Цзиньпин связал с перспективами сохранения и укрепления общественной стабильности.