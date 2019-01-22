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Си Цзиньпин потребовал от руководителей на местах «научиться стабильности»

Политика

Руководящие партийные и хозяйственные кадры собрали на учебу в Партийную школу ЦК КПК

Пекин, 22 января 2019, 11:22 — REGNUM  В партийной школе при ЦК КПК в Пекине прошла церемония открытия семинара для кадровых работников провинциального и министерского уровней. С большим докладом на ней выступил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, сообщает 21 января Синьхуа.

В своем выступлении Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета (ЦВС) обратил особое внимание руководящих кадров в центре и на местах на улучшение качества руководства, способность прогнозировать и предотвращать риски устойчивому экономическому росту и социальному развитию, а также на необходимость научиться устранять последствия вызванных ими перекосов.

Приобретение активом подобных качеств Си Цзиньпин связал с перспективами сохранения и укрепления общественной стабильности.

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Политика Китая
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