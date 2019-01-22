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Экс-управляющий Starbucks подумывает о борьбе за пост главы США

Политика

Бизнесмен известен резкой критикой в адрес Трампа

Вашингтон, 22 января 2019, 11:24 — REGNUM  Говард Шульц, ранее бывший главой сети кофеен Starbucks, рассматривает возможность включения в борьбу за президентское кресло в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Шульц может баллотироваться на выборах 2020 года как независимый кандидат. Бизнесмен известен резкой критикой действующего главы США Дональда Трампа, однако он также критиковал из-за, по его мнению, более либеральных позиций и политиков-демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января о намерении бороться за президентский пост объявила афроамериканка, сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис. Возможными претендентами на выдвижение СМИ также называют, в частности, экс-вице-президента США Джо Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

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