Китай поздравил Феликса Чисекеди с избранием президентом Республики Конго

Пекин, , 11:13 — REGNUM Китай официально поздравил Феликса Чисекеди с избранием на пост президент Демократической Республики Конго (ДРК), передает 21 января агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чуньин, избрание Чисекеди является волеизъявлением народа Демократической Республики Конго, и Китай всячески уважает этот выбор. Она также отметила, что Китай продолжит сотрудничать с новым руководством страны. Кроме того, Китай надеется, что все заинтересованные силы в стране будут двигаться в русле мира, стабильности и развития страны.

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Напомним, что Феликс Чисекеди набрал 38,57% голосов на прошедших президентских выборах, о чем было объявлено утром по местному времени 10 января 2019 года. Однако, делегация Африканского союза отказалась от визита в ДРК, посчитав, что конституционный суд ДР Конго, признавший победу оппозиционного Чисекеди лишь усугубил ситуацию в стране.

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