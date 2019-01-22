Вторник, 22 Января 2019 года
11:14:08 МСК

Китай поздравил Феликса Чисекеди с избранием президентом Республики Конго

Политика

По словам пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чуньин, избрание Чисекеди является волеизъявлением народа Демократической Республики Конго, и Китай всячески уважает этот выбор

Пекин, 22 января 2019, 11:13 — REGNUM  Китай официально поздравил Феликса Чисекеди с избранием на пост президент Демократической Республики Конго (ДРК), передает 21 января агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чуньин, избрание Чисекеди является волеизъявлением народа Демократической Республики Конго, и Китай всячески уважает этот выбор. Она также отметила, что Китай продолжит сотрудничать с новым руководством страны. Кроме того, Китай надеется, что все заинтересованные силы в стране будут двигаться в русле мира, стабильности и развития страны.

Читайте также: Президентом ДР Конго стал Феликс Тшисекеди — СМИ

Напомним, что Феликс Чисекеди набрал 38,57% голосов на прошедших президентских выборах, о чем было объявлено утром по местному времени 10 января 2019 года. Однако, делегация Африканского союза отказалась от визита в ДРК, посчитав, что конституционный суд ДР Конго, признавший победу оппозиционного Чисекеди лишь усугубил ситуацию в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация Африканского союза отказалась от визита в ДР Конго

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить