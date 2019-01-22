Правящий совет выберет нового короля Малайзии 24 января

Куала-Лумпур, , 11:13 — REGNUM В Малайзии назначат нового короля в четверг, 24 января 2019 года, когда правящий совет соберется для закрытого голосования, сообщает Sindonews.

Согласно конституции Малайзии, монарх выбирается из девяти глав султанатов сроком на пять лет.

Сообщается, что, вероятно, будущим королем Малайзии станет султан из штата Паханг на востоке Малаккского полуострова.

Церемония возведение короля на престол состоится 31 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года действующий король Малайзии Мухаммед V неожиданно решил покинуть свой трон. Король начал править в декабре 2016 года.

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