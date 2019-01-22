Певец Эмин Агаларов отложил тур по США из-за расследования Мюллера

Москва, , 11:10 — REGNUM Российский и азербайджанский певец, бизнесмен Эмин Агаларов (Emin) отказался от гастролей в США и Канаде из-за расследования Мюллера о «связях» президента США Дональда Трампа с Москврй. Об этом сообщает телеканал CNN.

В своем Twitter Агаларов заявил, что у него нет выбора, и он вынужден отложить тур на неопределенный срок из-за определенных обстоятельств, на которые не может повлиять.

«Грубо говоря, меня поставили в такое положение», — написал артист.

Телеканал уточняет, что Агаларов должен был начать гастроли 26 января в Нью-Йорке. Причиной отмены стал срыв сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером. Агаларов готов ответить на вопросы американских властей, однако ему не удалось получить для себя гарантии свободы и безопасности, уточняет Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, у бизнесменов Эмина и Араса Агаларовых были деловые контакты с главой США Дональдом Трампом. Национальный комитет Демпартии США полагает, что они причастны к «российскому делу» о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

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