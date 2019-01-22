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Министр иностранных дел Китая проведет совещания во Франции и Италии

Политика

Визит продлится с 23 по 26 января

Пекин, 22 января 2019, 11:03 — REGNUM  Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И примет участие во встречах во Франции и Италии с 23 по 26 января, сообщили в МИД Поднебесной, передает 21 января агентство Синьхуа.

Как отметила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, Ван проведет 18-е консультации координаторов стратегического диалога между Китаем и Францией по приглашению дипломатического советника французского президента Филиппа Этьена.

Ван также посетит Италию и выступит в качестве председателя на девятом совместном совещании правительственных комитетов Китая и Италии по приглашению Министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланеси.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры иностранных дел Франции и Китая выступили против односторонности

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