Министр иностранных дел Китая проведет совещания во Франции и Италии

Пекин, , 11:03 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И примет участие во встречах во Франции и Италии с 23 по 26 января, сообщили в МИД Поднебесной, передает 21 января агентство Синьхуа.

Как отметила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, Ван проведет 18-е консультации координаторов стратегического диалога между Китаем и Францией по приглашению дипломатического советника французского президента Филиппа Этьена.

Ван также посетит Италию и выступит в качестве председателя на девятом совместном совещании правительственных комитетов Китая и Италии по приглашению Министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланеси.

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