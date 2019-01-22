На воинский учет поставят по месту проживания

Москва, , 10:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, которым допускается постановка на воинский учет по месту проживания, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Все граждане мужского пола за редким исключением должны состоять на воинском учете. Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан. Так определяется возможность по обеспечению комплектования своих вооруженных сил», — отметил депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия»).

Законом возлагается обязанность на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Воинский учет указанных граждан, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, будет осуществляться военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете, следует из документа.

В ходе обсуждения лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил увеличить возраст постановки на воинский учет в связи с повышением пенсионного возраста. Он также обратил внимание на то, что военкоматы «тихо» снимают с воинского учета и не проводят никакой «торжественной процедуры».