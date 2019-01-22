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МИД Китая призвал Израиль избегать действий по эскалации ситуации в Сирии

Политика

Поэтому Китай призывает стороны действовать в конструктивном русле, достигая политического урегулирования совместными усилиями

Пекин, 22 января 2019, 10:55 — REGNUM  Министерство иностранных дел Китая призвало все заинтересованные стороны избегать действий, способствующих эскалации противоречий в Сирии, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

«Учитывая растущую динамику политического урегулирования в Сирии, заинтересованным сторонам следует избегать действий, которые могут поспособствовать эскалации напряженности в Сирии», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, отвечая на вопрос об ударах Израиля по Сирии.

По ее словам, Китай всегда выступал в защиту суверенитета Сирии, её независимости и территориальной целостности. Поэтому Китай призывает стороны действовать в конструктивном русле, достигая политического урегулирования совместными усилиями.

Напомним, что Армия Израиля нанесла удар по силам Ирана в Сирии в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот. По крайней мере такова официальная позиция пресс-службы Армии обороны Израиля.

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Политика Китая
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