В Хабаровском крае кампания против губернатора или управленческий кризис?

Хабаровск, , 10:58 — REGNUM Дальневосточные СМИ в последние месяцы пестрят сообщениями о работе нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сообщения всё чаще носят критический характер. В последние дни сразу несколько СМИ написали о том, что в регионе развивается управленческий кризис, что Сергей Фургал не может сформировать команду, а это, в свою очередь, негативно сказывается на работе правительства и на жизни региона. Имеют ли под собой реальную почву такие заявления — вместе с доктором политических наук Илдусом Ярулиным выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Сергею Фургалу всё чаще пеняют на то, что за четыре месяца работы на посту главы Хабаровского края он так и не сформировал свою команду. Региону пророчат скорый управленческий кризис. В качестве обоснования приводят и аргументы: до сих пор нет вице-губернатора по внутренней политике, из правительства увольняются министры — причем, некоторые из уволившихся по собственному желанию не проработали и полугода, они уже из нового набора, их в декабре пригласил сам Сергей Фургал. Он пригласил — а они уволились. Что происходит и верны ли пророчества о скором управленческом кризисе? Бытует и мнение, что против Сергея Фургала развернута кампания в СМИ, цель которой как можно сильнее осложнить жизнь главе региона.

«Управленческий кризис — это, скорее, просто фигура речи и не более того. Говорить о кризисе я бы не стал. Однако невозможно отрицать и то, что процесс формирования правительства изрядно затянулся. Это факт, с которым сложно спорить. Все знают поговорку «Короля играет свита», но мало кто знает вторую часть этой поговорки: «Но свиту создает король». Сергей Фургал свою «свиту» пока так и не создал. Да, то, что имеет место некая кампания, направленная против нового губернатора — это тоже факт. Да, понятно, что ему очень трудно — и потому, что он пришёл на эту должность без своей команды, и потому, что у него нет опыта работы в исполнительной власти. Но Фургал политик опытный, он и не мог не понимать, что легко не будет. Но именно поэтому хотелось бы предостеречь от резких движений. Они сейчас не нужны. Все эти увольнения, прилюдные выволочки министрам — это, конечно, прибавляет сиюминутной популярности, но, фактически, работает во вред губернатору. Это всё равно, что тушить пожар керосином. Команды-то нет до сих пор. Нет исполнителей. В настоящее время мы наблюдаем некую проверку губернатора — если у него есть собственная стратегия, если он подобрал уже людей, работайте. Не стоит принимать на работу людей, которые через полтора — два месяца уйдут. Сергею Фургалу сейчас нужна выдержка — это самое главное», — считает Илдус Ярулин.

Между тем, ничего страшного пока в Хабаровском крае не происходит. Очень позитивно восприняли жители региона многие шаги нового губернатора — и ввод в эксплуатацию многолетних долгостроев, в которых несчастные обманутые дольщики, много лет ожидавшие квартиры, наконец обрели крышу над головой, и решение проблемы питания детей в школах — теперь в школьных столовых будет один стол, а детей не будут делить на бедных и богатых. Это и сокращение непомерных надбавок к пенсиям для депутатов регионального парламента, и запрет на роскошь для чиновников, и сокращение чрезмерно раздутого при экс-губернаторе Вячеславе Шпорте управленческого аппарата, когда высвободившиеся средства направляются на острые социальные нужды. И многое другое. Однако, и в этом едины многие эксперты — без профессиональной сформированной команды дело не пойдёт.

В регионе довольно проблем, требующих серьёзного профессионального подхода — это и рабочие места, и усиливающийся отток населения, и жилищно-коммунальный комплекс, и прочие.

Пока очень глухой, но всё же раздаётся ропот из хабаровской провинции — жители муниципалитетов голосовали против Шпорта, поскольку считали, что он совершенно забросил провинцию и занимается только краевым центром в ущерб районам. Но в большинстве муниципалитетов, спустя четыре месяца после выборов, нового губернатора до сих пор не увидели. Возможно, что и причина этого кроется в отсутствии команды у главы региона — формировать стратегию развития края пока попросту некому?

«Возможно, что кампания против Фургала и инициирована определенными силами. В пользу этого предположения говорит тот факт, что до сих пор нет вице-губернатора по внутренней политике, а он, как известно, утверждается Администрацией президента. Предлагались, насколько я знаю, несколько кандидатур, но пока никто не утвержден. Но тогда тем более — Сергею Фургалу нужно очень взвешенно подходить к созданию своей команды. Мы ещё в сентябре надеялись, что на помощь однопартийцу придет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, что он поможет с профессиональными кадрами — региону действительно нужна свежая кровь, нужны молодые, умные, грамотные управленцы. Но — увы, помощи от лидера ЛДПР, как видим, тоже нет. Пока те заместители, которые есть у Фургала, со своими задачами не справляются. Губернатор, фактически, работает один. А один, как известно, в поле не воин. А впереди осень, выборы, и выборы очень серьёзные. Кто будет этими вещами заниматься? Думаю, что какая-то конкретика появится ближе к осени. Вот тогда можно будет говорить — есть ли в регионе кризис управления или нет. Очень не хотелось бы говорить о кризисе. Решать вопрос формирования команды Фургалу нужно как можно быстрей. Можно приглашать профессионалов из других регионов. Почему нет? Времени просто уже почти не осталось», — добавил Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, много споров вызвало заявление Сергея Фургала о том, что он намерен добиваться для Хабаровска статуса города федерального значения. Одни поддержали идею, полагая, что это даст импульс развития городу, утратившему статус административного центра ДФО, что очень разозлило и обидело не только хабаровчан, но и жителей провинции. В регионе перенос «столицы» ДФО во Владивосток вообще назвали «местью за неправильные выборы». И обида эта никуда не делась. Другие, напротив, полагают, что, если идея Сергея Фургала будет реализована, то это попросту уничтожит Хабаровский край — город Хабаровск это половина населения региона, край без Хабаровска превратиться в некий набор нищих муниципалитетов, лишенных будущего. В результате, на территории почти в 800 тыс. квадратных километров останется один город Хабаровск. Третьи считают идею не реализуемой, а потому и недостойной обсуждения.