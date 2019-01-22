Связи нет: Мария Бутина смогла пообщаться только с матерью

Барнаул, , 10:51 — REGNUM Валерий Бутин — отец российской гражданки Марии Бутиной, которой власти США вменяют незаконную работу на российские власти и уже более полугода содержат в американской тюрьме, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что уже две недели не имеет возможности общаться с дочерью. По его словам, Марии удалось дозвониться лишь своей матери.

«Со мной по прежнему связи нет. Право звонить куда угодно в определённое время у Марии никто не отнимает, но по непонятным причинам, которые выдаются за технические, связь на сегодняшний день случилась только по одному номеру — с SIM-карты «Билайна». Связь со мной (у меня МТС) по неизвестной причине отсутствует уже в течение двух недель. Тюремное руководство называет это всё техническими проблемами», — пояснил Валерий Бутин.

Сегодня, 22 января, он заявил, что намерен приобрести другую SIM-карту, дать знать её номер Марии Бутиной и ждать звонка.

«Но думаю, это не первый и не последний случай, когда связь отсутствует», — подчеркнул Валерий Бутин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Ей было предъявлено обвинение в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Большую часть своего заключения Мария провела в одиночной камере.

В ходе предыдущего общения с дочерью Валерий Бутин отмечал, что Мария находится сейчас на общем режиме и ждёт судебного заседания, которое состоится в феврале 2019 года. Учитывая, что отец Марии неоднократно выступал в СМИ и рассказывал о ней, «технические неполадки» из-за которых между родственниками нарушена связь, могут быть обычным лукавством.

Редакция ИА REGNUM по-прежнему надеется получить возможное разъяснение от представителей сотовых компаний.

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