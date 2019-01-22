Министр обороны Австралии посетит Японию, Китай и Сингапур в турне по Азии

Канберра, , 10:46 — REGNUM Министр обороны Австралии Кристофер Пайн анонсировал свой предстоящий визит в Китай, который состоится в рамках официального турне по Азии, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Пайн отправился в своё шестидневное турне 22 января, во время которого он посетит Китай, Японию и Сингапур. Его визит в Китай состоится по приглашению министра иностранных дел КНР Вэй Фэнхэ, которое было сделано во время двусторонней встречи в Сингапуре, прошедшей в 2018 году.

По словам Пайна, оборонные связи с Китаем являются ключом к безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом правительство его страны намерено поддерживать долгосрочные конструктивные отношения с Китаем, основанные на общих интересах и взаимном уважении.

Помимо переговоров со своим китайским коллегой Пайн также проведет ряд встреч с прочими китайскими чиновниками, с которыми обсудит вопросы безопасности и двусторонних связей.

Отметим, что перед тем, как посетить Китай, Кристофер Пайн посетит Японию, где совместно с министром обороны Японии Такеши Ивайя проведет переговоры об общих возможностях к сотрудничеству между оборонными ведомствами двух стран. Турне завершится в Сингапуре, где Пайн встретится с премьер-министром Ли Сянлуном и министром обороны Нг Енг Хеном.