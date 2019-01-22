В МИД РФ отреагировали на активизацию переговоров США и талибов*

Москва, , 10:44 — REGNUM В МИД РФ заявили о положительном отношении к активизации переговоров Соединённых Штатов и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как отметил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов, готовность Вашингтона серьёзно разговаривать с боевиками (если таковая имеется) по основным вопросам, в числе которых вывод иностранных войск, — это позитивная тенденция, и это можно только поприветствовать.

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«Но столько было взлётов и падений на этом пути, поэтому мы осторожно относимся ко всем этим сообщениям, — приводит РИА Новости слова Кабулова. — Праздновать, к сожалению, ещё рано».

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 декабря 2018 года в ОАЭ состоялись «предварительные» переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых участвовал посланник США Залмай Халилзад.

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Согласно заявлению боевиков, на переговорах обсуждались возможность вывода войск НАТО из Афганистана, освобождения заключённых и прекращение нападений на гражданских лиц проправительственными силами. Халилзад назвал прошедшие обсуждения «продуктивными».

Саудовская Аравия «очень позитивно» оценила начало переговоров США с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высказав уверенность, что они «помогут продвижению внутриафганского диалога и прекращению конфликта».