Австралия призвала Индонезию пересмотреть помилование лидера экстремистов

Канберра, , 10:50 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал президента Индонезии Джоко Видодо пересмотреть свое решение о прощении 80 летнего обвиняемого в терроризме, лидера экстремистской группировки «Джемаа исламия» Абу Бакар Башира, сообщает Sindonews.

Ранее глава Индонезии объявил, что Абу Бакар Башир будет освобожден из тюрьмы по гуманитарным соображениям.

Скотт Моррисон призвал Индонезию проявить большое уважение к Австралии, заставив лидера экстремистской группировки отбывать наказание в полном объеме.

Напомним, Абу Бакар Башир был приговорен к 15 годам тюремного заключения за участие в терактах на Бали в 2002 году, в результате которых погибли 202 человека, в том числе 88 граждан Австралии.