Прямая трансляция: «Эффективность региональной власти в 2018 году»

Москва, 22 января 2019, 13:25 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началось двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН».
Тема заседания: «Эффективность региональной власти в 2018 году».
Вопросы для обсуждения:
- Презентация Шестого ежегодного интегрированного Рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК в 2018 году.
- Критерии эффективности региональной власти.
- Лучшие и худшие управленческие практики в регионах в 2018 году.
- Долгосрочная динамика качества управления: становится ли региональная власть эффективнее?
- Эффективность управления в регионах, общественное мнение и протестные настроения.
Приглашаем присоединиться к просмотру.
В заседании принимают участие:
|1
|ОРЛОВ Дмитрий Иванович
|Председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
|1
|ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Анатольевич
|Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
|3
|ТУРОВСКИЙ Ростислав Феликсович
|Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
|4
|СУЧКОВ Евгений Борисович
|Директор Института избирательных технологий
|5
|АЛИЕВ Фирдус Завидович
|Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом
|6
|ЗАГРЕБНОЙ Юрий Леонтьевич
|Главный редактор ИА «Моссовет»
|7
|НЕЙЖМАКОВ Михаил Игоревич
|Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
|8
|ПОЛЯКОВ Сергей Валентинович
|Руководитель Центра электоральных практик
|9
|ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич
|Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
|10
|ШАПОВАЛОВ Владимир Леонидович
|Заместитель директора Института истории и политики МПГУ
|11
|ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич
|Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
|12
|КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна
|Директор АНО «НИЦ «Особое мнение»
|13
|ЖАРОВ Максим Викторович
|политолог
|14
|ШЕМЯКИН Владимир Васильевич
|Политолог
|15
|РЯБОВ Игорь Анатольевич
|Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог
|16
|САЛИН ПавелБорисович
|Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
|17
|БОНДАРЕНКО Олег Владимирович
|Директор Фонда прогрессивной политики
|18
|Румянцев Сергей Алексеевич
|Политический консультант, директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП)
|19
|Гращенков Илья Александрович
|Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП)
|20
|Смирнов Сергей Олегович
|Генеральный директор фонда «Прикладная политология» (Ростов-на Дону)