Прямая трансляция: «Эффективность региональной власти в 2018 году» Политика Двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН» Москва, , 13:25 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началось двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН». Тема заседания: «Эффективность региональной власти в 2018 году». Вопросы для обсуждения: Презентация Шестого ежегодного интегрированного Рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК в 2018 году.

Критерии эффективности региональной власти.

Лучшие и худшие управленческие практики в регионах в 2018 году.

Долгосрочная динамика качества управления: становится ли региональная власть эффективнее?

Эффективность управления в регионах, общественное мнение и протестные настроения. Приглашаем присоединиться к просмотру. В заседании принимают участие: 1 ОРЛОВ Дмитрий Иванович Председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук 1 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Анатольевич Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук 3 ТУРОВСКИЙ Ростислав Феликсович Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук 4 СУЧКОВ Евгений Борисович Директор Института избирательных технологий 5 АЛИЕВ Фирдус Завидович Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом 6 ЗАГРЕБНОЙ Юрий Леонтьевич Главный редактор ИА «Моссовет» 7 НЕЙЖМАКОВ Михаил Игоревич Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций 8 ПОЛЯКОВ Сергей Валентинович Руководитель Центра электоральных практик 9 ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук 10 ШАПОВАЛОВ Владимир Леонидович Заместитель директора Института истории и политики МПГУ 11 ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group 12 КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна Директор АНО «НИЦ «Особое мнение» 13 ЖАРОВ Максим Викторович политолог 14 ШЕМЯКИН Владимир Васильевич Политолог 15 РЯБОВ Игорь Анатольевич Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог 16 САЛИН ПавелБорисович Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук 17 БОНДАРЕНКО Олег Владимирович Директор Фонда прогрессивной политики 18 Румянцев Сергей Алексеевич Политический консультант, директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) 19 Гращенков Илья Александрович Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) 20 Смирнов Сергей Олегович Генеральный директор фонда «Прикладная политология» (Ростов-на Дону)

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