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Прямая трансляция: «Эффективность региональной власти в 2018 году»

Политика

Двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН»

Москва, 22 января 2019, 13:25 — REGNUM  В пресс-центре REGNUM началось двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН».

Тема заседания: «Эффективность региональной власти в 2018 году».

Вопросы для обсуждения:

  • Презентация Шестого ежегодного интегрированного Рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК в 2018 году.
  • Критерии эффективности региональной власти.
  • Лучшие и худшие управленческие практики в регионах в 2018 году.
  • Долгосрочная динамика качества управления: становится ли региональная власть эффективнее?
  • Эффективность управления в регионах, общественное мнение и протестные настроения.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

В заседании принимают участие:

1ОРЛОВ Дмитрий ИвановичПредседатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
1ЖУРАВЛЕВ Дмитрий АнатольевичГенеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
3ТУРОВСКИЙ Ростислав ФеликсовичВице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
4СУЧКОВ Евгений Борисович Директор Института избирательных технологий
5АЛИЕВ Фирдус ЗавидовичУправляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом
6ЗАГРЕБНОЙ Юрий ЛеонтьевичГлавный редактор ИА «Моссовет»
7НЕЙЖМАКОВ Михаил Игоревич Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
8ПОЛЯКОВ Сергей Валентинович Руководитель Центра электоральных практик
9ЗАСЛАВСКИЙ Сергей ЕвгеньевичНаучный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
10ШАПОВАЛОВ Владимир ЛеонидовичЗаместитель директора Института истории и политики МПГУ
11ГУСЕВ Дмитрий ГеннадьевичПредседатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
12КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина ШамильевнаДиректор АНО «НИЦ «Особое мнение»
13ЖАРОВ Максим Викторовичполитолог
14ШЕМЯКИН Владимир ВасильевичПолитолог
15РЯБОВ Игорь АнатольевичРуководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог
16САЛИН ПавелБорисовичДиректор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
17БОНДАРЕНКО Олег ВладимировичДиректор Фонда прогрессивной политики
18Румянцев Сергей АлексеевичПолитический консультант, директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП)
19Гращенков Илья АлександровичДиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП)
20Смирнов Сергей ОлеговичГенеральный директор фонда «Прикладная политология» (Ростов-на Дону)

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