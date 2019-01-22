В ФРГ недовольны альтернативным планом Мэй по Brexit

Берлин, , 10:27 — REGNUM Министр юстиции ФРГ Катарина Барли заявил 22 января, что она разочарована планами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из тупика, в котором Лондон оказался ввиду отсутствия четкого плана Brexit, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее глава британского правительства опубликовала альтернативный проект Brexit, который СМИ королевства окрестили «планом Б». Тем не менее как отметил ряд экспертом, дать такую ему характеристику довольно сложно ввиду того, что в нем не представлены конкретные шаги, способные сдвинуть переговоры Лондона и Брюсселя с мертвой точки.

«Из тупика так не выходят», — подчеркнула Барли в интервью немецким СМИ.

Напомним, ранее, 21 января, министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот заявил, что Соединенному Королевству следует рассмотреть возможность проведения еще одного референдума и отказа от Brexit.