Законопроект о Дне капитуляции милитаристской Японии вносится в Госдуму

Москва, , 10:26 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) предлагает установить праздничный день — День капитуляции милитаристской Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Сегодня я вношу законодательную инициативу, чтобы 2 сентября 1945 года был бы признан праздничным днем, Днем капитуляции милитаристской Японии», — заявил Шерин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он уверен, что передача Курил Японии невозможна.

«Это наша территория и ни пяди русской земли не отдадим!» — подчеркнул он.

Сегодня, 22 января, пройдут переговоры относительно мирного договора с Японией, будет поднят вопрос о двух Курильских островах, на которые претендует Япония.