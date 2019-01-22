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Законопроект о Дне капитуляции милитаристской Японии вносится в Госдуму

Политика

«Ни пяди земли!»

Москва, 22 января 2019, 10:26 — REGNUM  Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) предлагает установить праздничный день — День капитуляции милитаристской Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Сегодня я вношу законодательную инициативу, чтобы 2 сентября 1945 года был бы признан праздничным днем, Днем капитуляции милитаристской Японии», — заявил Шерин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он уверен, что передача Курил Японии невозможна.

«Это наша территория и ни пяди русской земли не отдадим!» — подчеркнул он.

Сегодня, 22 января, пройдут переговоры относительно мирного договора с Японией, будет поднят вопрос о двух Курильских островах, на которые претендует Япония.

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Курильские острова и Япония
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