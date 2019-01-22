Трамп часто дает телеинтервью в неглиже — жена экс-чиновника Белого дома

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, удаленно участвуя в телевизионных эфирах, часто дает интервью в неглиже, рассказала жена Энтони Скарамуччи — бывшего директора по коммуникациям Белого дома, сообщает The Washington Examiner.

«Единственное, что Энтони когда-либо говорил мне, это что Трамп дает интервью по кабельным сетям в боксерках, — рассказала Дейдра Скарамуччи, — вместо того, чтобы идти в студию, особенно сейчас, когда он президент, он просто выходит на связь, на экране появляется его фото в щеголеватом костюме, а в действительности он сидит в нижнем белье».

Свой комментарий Дейдра Скарамуччи дала накануне дебюта ее мужа в шоу «Большой Брат со знаменитостями», где вместе с уволенным чиновником Белого дома участвуют олимпийский пловец Райан Лохте и Дина Лохан — мать актрисы Линдси Лохан.

«Я немного нервничаю из-за того, что он будет находиться в окружении камер 24 часа в сутки, потому что он склонен порой говорить немного сумасшедшие вещи. И любит нецензурно выражаться».

Напомним, ранее Скарамуччи, продержавшийся на посту директора по коммуникациям всего 10 дней, рассказал, что происходит в Белом доме. По его словам, там работают люди, которые стремятся «избавиться» от Дональда Трампа.