Член Демократической партии США: мир закончится через 12 лет

Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес сравнила глобальное потепление со Второй мировой войной, сообщает 22 января Fox News.

Политик предостерегла мировое сообщество, заявив, что мир подойдет к концу через 12 лет, если государства не займутся всерьез проблемой изменения климата.

«Мир закончится через 12 лет, если мы не будем решать проблему изменения климата. Самая большая проблема — как мы за это будем платить», — отметила Окасио-Кортес не разъяснив значение своих слов.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел из Парижских соглашений по климату, реализовав, таким образом, свои предвыборные обещания. По словам главы Белого дома, теория глобального потепления является псевдонаучной и призвана служить политическим целям.

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