Вторник, 22 Января 2019 года
10:15:10 МСК

Индонезия вошла в список основных туристических направлений в Китае

Политика

Индонезия является одним из любимых туристических направлений во время Китайского Нового года

Пекин, 22 января 2019, 10:14 — REGNUM  Индонезия включена в список любимых туристических направлений для путешественников из Китая во время каникул, связанных с празднованием Китайского Нового года, сообщает Antaranews.

Согласно крупнейшему туристическому онлайн-провайдеру в Китае Ctrip, Индонезия является одним из любимых туристических направлений во время Китайского Нового года, помимо Таиланда и Маврикия.

В тоже время Япония, страны Южного полюса и государства Северной Европы также популярны среди китайских путешественников.

В 2018 году Индонезию посетили около 2,7 млн туристов из Китая, а в 2019 году Индонезия планирует принять около 3,5 млн.

Напомним, Новый год в Китае наступит 5 февраля 2019 года, а праздничные гулянья продлятся до 19 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить