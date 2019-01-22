Индонезия вошла в список основных туристических направлений в Китае

Пекин, , 10:14 — REGNUM Индонезия включена в список любимых туристических направлений для путешественников из Китая во время каникул, связанных с празднованием Китайского Нового года, сообщает Antaranews.

Согласно крупнейшему туристическому онлайн-провайдеру в Китае Ctrip, Индонезия является одним из любимых туристических направлений во время Китайского Нового года, помимо Таиланда и Маврикия.

В тоже время Япония, страны Южного полюса и государства Северной Европы также популярны среди китайских путешественников.

В 2018 году Индонезию посетили около 2,7 млн туристов из Китая, а в 2019 году Индонезия планирует принять около 3,5 млн.

Напомним, Новый год в Китае наступит 5 февраля 2019 года, а праздничные гулянья продлятся до 19 февраля.