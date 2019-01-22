Германия и Франция подпишут новый договор о сотрудничестве

Аахен, Германия, , 10:06 — REGNUM 22 января канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в немецком Аахене для подписания нового договора о сотрудничестве двух стран, передает канал ZDF.

Подписание состоится в тронном зале исторического здания ратуши в Аахене. Новый договор между Берлином и Парижем не отменит действие договора 1963 года, а дополнит его, отмечает министерство иностранных дел Германии на своем веб-сайте. Века соперничества между двумя странами превратились в дружбу, которая теперь служит главным мотором объединения Европейского союза.

«С новым немецко-французским договором мы устремляем наш взор в будущее. Мы объединяем усилия, чтобы подготовить наши страны к будущему в таких областях, как оцифровка, образование, технологии. Вместе мы выступаем за сильную, способную к действию Европу, за мир в мире и основанный на правилах порядок», — сказал накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Ровно 53 года назад, 22 января 1963 года первый договор о сотрудничестве между ФРГ и Францией был подписан канцлером Конрадом Аденауэром и президентом Шарлем де Голлем.