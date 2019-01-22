Госсекретарь Казахстана встретилась с послом Армении

Астана, , 10:06 — REGNUM Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова встретилась с послом Армении в республике Гагиком Галачяном, сообщили 22 января в пресс-службе президента Казахстана.

Абдыкаликова поздравила дипломата с проведением парламентских выборов. Она выразила надежду на то, что работа нового парламента будет способствовать укреплению отношений между странами.

Госсекретарь добавила, что сотрудничество Казахстана и Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствует развитию экономических связей.

Напомним, 27 декабря посол Армении в Казахстане Гагик Галачян встретился с председателем Конституционного суда республики Кайратом Мами. Стороны обсудили работу конференции органов конституционного контроля стран новой демократии.