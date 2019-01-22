В Узбекистане постоянно живут восемь тысяч немцев

Ташкент, , 10:02 — REGNUM В Узбекистане проживают более 8 тысяч этнических немцев, которым созданы все условия для развития национальной культуры и традиций, свыше 400 тысяч учащихся изучают немецкий язык.

Эти данные озвучены в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который находится в эти дни с визитом в ФРГ, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Было отмечено, что недавно школам в Ташкенте, Самарканде и Бухаре присвоены имена великих представителей немецкой культуры, укреплению культурно-гуманитарных связей способствует деятельность Института Гёте в Ташкенте, представительств фондов Конрада Аденауэра и Фридриха Эберта, Германской службы академических обменов (DAAD), других организаций Германии.

«Действует немецкий культурный центр «Видергебурт» с отделениями в Ташкенте и нескольких областях, Общество дружбы «Узбекистан — Германия», говорилось в ходе встречи.

Также подчеркивалось, что в Узбекистане введен безвизовый режим для граждан Германии, прибывающих на срок до 30 дней, что создает дополнительные удобства для немецких туристов и инвесторов, которые проявляют интерес к Узбекистану.