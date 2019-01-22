Суд в Токио отклонил освобождение под залог экс-главы Nissan

Токио, , 09:54 — REGNUM Бывшему руководителю автоконцерна Nissan Карлосу Гону вновь было отказано в освобождении под залог. Об этом пишет портал MarketWatch.

Отмечается, что соответствующее решение вынес суд Токио, несмотря на обещание стороны защиты, что Гон будет носить «электронный браслет», отслеживающий его местонахождение. Также суд оставил без внимания предложение Гона арендовать жилье в Токио на время разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что бывший глава Nissan Карлос Гон получил незаконные выплаты от совместного предприятия Nissan и Mitsubishi (Nissan-Mitsubishi B.V.).

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