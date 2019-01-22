Американская забава. Shotdown и Стена Трампа

Эдуард Лимонов, , 09:36 — REGNUM

19 января в своём экстренном обращении из Белого дома Дональд Трамп предложил демократам в обмен на выделение 5,7 миллиарда на строительство Стены следующие товары для бартера:

принятие закона, продлевающего защиту от депортации (сроком на три года, по сути, до конца президентства Трампа) некоторых категорий мигрантов, ну, например, тех, кого нелегально ввезли в США родители; или гарантирующего защиту от депортации для людей со статусом «временно защищённых лиц».

На мой взгляд, это непростое, но запутанное предложение Трампа неудачно, все эти категории мигрантов… На мой взгляд, оно неубедительное и плохо запоминающееся. Принять тучу каких-то мелких камешков в обмен на стену, фуй! Кто же клюнет на такое, изложенное во множестве параграфов предложение?!

Трамп (много раз уже аналитиками упомянуто было) якобы по сути своей бизнесмен. Я считаю, что нет, он не бизнесмен, пусть и старается казаться, бизнесмен всегда превосходно знает, что увесистое нужно менять на что-нибудь одно, равноценно увесистое.

Интересно, что Трампу осталось построить 1600 километров стены, поскольку около половины уже построено, большая часть при президенте-демократе Билле Клинтоне. Согласно многим исследованиям, мигранты обходятся американскому бюджету ежегодно в 200 миллиардов долларов. В сравнении — всего 5,7 миллиарда, необходимые для достройки стены, — сумма, прямо скажем, ничтожная.

Тем более иррациональным выглядит настойчивое противостояние Демократической партии Стене Трампа, поскольку именно при демократах полстены уже построили.

К тому же спикером палаты представителей 4 января сего года стала демократ Нэнси Пелоси и самозабвенно погрозила молотком спикера врагам. Она, ещё не выслушав обращения президента, уже высказалась: «Стена — это устарелые, аморальные отношения между странами…» То есть у неё подход к проблеме сугубо моральный, а не деловой.

Нэнси Пелоси зловредная, ехидная старая тётка, она родилась в далёком 1940 году, выглядит вечной, как Кощей, она итальянского происхождения, семья её богата — по меньшей мере 88 миллионов долларов за душой (а поговаривают, что может быть и до 175 миллионов), 5 детей, 9 внуков.

Она уже успела нахамить президенту Трампу, потребовав от него перенести его выступление перед конгрессом с 29 января на более поздний срок, а лучше всего в целях обеспечения безопасности ему не являться в конгресс вовсе, прислать его послание по почте. А, каково! Какое оскорбление! По почте!

На этот запрос о переносе выступления с 29 января Трамп немедленно ответил старухе в лоб, приказав отменить армейские рейсы Пелоси в Бельгию и в Афганистан, куда она собиралась — посетить американских военнослужащих. Трамп также обвинил Пелоси в том, что она стала «радикальным демократом» и представляет «радикально левых» внутри партии.

Так что ничего хорошего Трампу его противоборство с новым демократическим большинством в нижней палате конгресса во главе с тёщей Пелоси не обещает.

Что удачным оказалось в обращении Трампа — эта сама форма обращения. Видеообращение. В отличие от традиционного для Трампа твиттера — у Трампа на видео одни преимущества и ни одного минуса.

На видео бросается в глаза, что Трамп — огромный мужик, 188 сантиметров росту. (Я, к примеру, на 16 сантиметров пониже).

В эстаблишменте страны его не любят. Он для них, я полагаю, вульгарен. Не свой. Чужой. Не рафинированный, не интеллигентный, но напитавшийся миазмами родной американской почвы, а не евролиберальными идеями толерантности, равенства полов и прочего, из евробагажа, что дорог сердцам четы Клинтонов, клана Кеннеди и всех этих бостонско-массачусетских родов, вместе с примкнувшими к ним Де Ниро и Шварценеггерами.

Поразмышляем-ка.

Надо же такому, но миллиардер оказался выразителем желаний американского народа, Америки, включая их расистские импульсы, в то время как демократы и политический эстаблишмент и люди культуры (актрисы, актёры, журналисты, сценаристы, писатели, певцы и певицы) представляют самоубийственные импульсы либерализма Старого Света, они продолжение Европы через Атлантику. А Трамп — отечественный громила с начёсом.

Между тем в федеральных учреждениях забиты туалеты, в парках мусор вываливается из баков на тротуары, вероятно, стоит вонь.

800 000 федеральных служащих ходят без зарплаты. Shotdown в США, уже месяц как shotdown…

И неистовая Нэнси Пелоси получила молоток спикера палаты представителей, где у демократов крошечное, но большинство. Посему конца вынужденному отдыху федеральных служащих не предвидится.

Ему бы, Трампу, осуществить политическую революцию в стране, по сути куда более старой, чем она претендует. Политически США — ведь продолжили дряхлые традиции средневековой Англии, двухпартийная система душит Великобританию, душит она и Соединённые Штаты. Бесполезные потуги: разорвать кольца этих мускулистых и ещё могучих змей у Трампа не получится уговариванием и соблазнением и обменом «я вам, а вы мне за это…»

Нужен меч политической революции, разрубить змей. Вот где спасение. И только в этом.

Жаль, что мистер Трамп наш противник, его народность близка мне и вызывает симпатию.

А вообще-то раздрай между политическим эстаблишментом и народными желаниями налицо не только в Америке, но во всё большем количестве стран Европы (в наиболее остром виде этот конфликт проявляется сейчас во Франции, где каждую субботу народ тужится снести Макрона); и этот же конфликт даже, рискну сказать, существует и у нас в России.

Этот раздрай, враждебность между народами и теми, кто ими правит, очевидны и являются характерной приметой нашего времени.

Все будущие битвы вырастут из этого конфликта.