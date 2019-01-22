Посол Таджикистана в Казахстане завершает свою миссию

Душанбе, , 09:38 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов встретился с послом Таджикистана в республике Назирмадом Ализодой в связи с окончанием его дипломатической миссии, сообщает 22 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на МИД Казахстана.

Атамкулов поблагодарил дипломата за вклад в развитие отношений между странами. Министр добавил, что в период дипломатической миссии Ализоды Астана и Душанбе подписали договор о стратегическом партнерстве.

Бейбут Атамкулов также провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

Напомним, 18 января посол Таджикистана в Казахстане Назирмад Ализода встретился с председателем правительства Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.

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