Гонконг нуждается в большем числе рабочих-мигрантов из Индонезии — СМИ

Джакарта, , 09:39 — REGNUM Гонконг будет нуждаться в большем количестве рабочих-мигрантов, в том числе из Индонезии. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил министр труда и социального обеспечения Гонконга Ли Чи Конг.

Согласно прогнозам правительства, число жителей Гонконга в возрасте 65 лет и старше увеличится с 1,16 млн в 2016 году до более 2,37 млн в 2036 году, что составит 31% от общей численности населения.

В настоящее время в Гонконге 380 тыс. рабочих-мигрантов, из них 165 тыс. рабочих-мигрантов или около 43% приехали из Индонезии.

Сообщается также, что власти Гонконга повысили минимальную заработную плату индонезийским рабочим-мигрантам с 4 410 гонконгских долларов (около 8 млн рупий) до 4 520 гонконгских долларов (около 8,2 млн рупий) с сентября 2018 года.

Кроме того, трудящиеся-мигранты в Гонконге также не обязаны платить подоходный налог и пользуются такой же правовой защитой, что и жители Гонконга.

В Джакарте Ли Чи Конг встретится с министром рабочей силы Индонезии Ханифом Дакири, представителем национального агентства по трудоустройству и защите индонезийских рабочих для обмена мнениями и укрепления сотрудничества в области защиты индонезийских трудящихся-мигрантов в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Индонезии А. М. Фахир на встрече с министром труда и социального обеспечения Гонконга Ли Чи Конгом выразил готовность Индонезии сотрудничать с правительством Гонконга в сфере трудоустройства рабочих-мигрантов.

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