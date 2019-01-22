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В Госдуме опасаются, что передачей Курил Россия лишит себя космоса

Политика

На одном из островов находятся залежи редкого металла

В Госдуме опасаются, что передачей Курил Россия лишит себя космоса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 22 января 2019, 09:21 — REGNUM  В Госдуме опасаются, что передача Курильских островов Японии лишит Россию космического будущего, передает корреспондент 22 января.

«На одном из островов находится крайне редкий металл — рутений, который в мире крайне редок, и его залежи там — самые крупные в мире», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Он предостерег от передачи островов.

«Передача островов — это лишение для себя космических перспектив на длительное время», — сказал парламентарий.

22 января в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Курильские острова и Япония
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