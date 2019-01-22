В Госдуме опасаются, что передачей Курил Россия лишит себя космоса

Москва, , 09:21 — REGNUM В Госдуме опасаются, что передача Курильских островов Японии лишит Россию космического будущего, передает корреспондент 22 января.

«На одном из островов находится крайне редкий металл — рутений, который в мире крайне редок, и его залежи там — самые крупные в мире», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Он предостерег от передачи островов.

«Передача островов — это лишение для себя космических перспектив на длительное время», — сказал парламентарий.

22 января в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.