Число жертв нападения на военную базу в Афганистане возросло до 45 человек

Кабул, , 09:20 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 45 человек во время нападения на военную базу близ Кабула, сообщает 22 января Associated Press.

Нападение было совершено 21 января на базу, расположенную недалеко от Кабула. Прежде официальные лица страны говорили лишь о 12 убитых военных, теперь они подтвердили гибель 45 человек.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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