Экс-министр внутренних дел Украины совершил самоубийство — генпрокурор

Киев, , 09:19 — REGNUM Бывший министр МВД Украины Юрий Кравченко совершил самоубийство, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью, сообщило 21 января издание Gordon.ua.

Луценко отметил, что Кравченко сам решился на такой шаг, однако не стал уточнять, что же могло толкнуть экс-министра на такой поступок.

Напомним, Юрий Кравченко был найден 4 марта 2005 года на своей даче под Киевом. У него обнаружили два огнестрельных ранения. Аналогично закончилась жизнь министра транспорта и связи Украины Георгия Кирпы.

Многие считают данные случаи политическими убийствами, поскольку к тому моменту на Украине победила так называемая «оранжевая революция». Юрий Луценко был одним из её активных участников.

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