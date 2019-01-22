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Экс-министр внутренних дел Украины совершил самоубийство — генпрокурор

Политика

Каким образом погибший смог нанести себе два огнестрельных ранения, Луценко не уточнил

Экс-министр внутренних дел Украины совершил самоубийство — генпрокурор
Уильям Блейк. Дом смерти

Киев, 22 января 2019, 09:19 — REGNUM  Бывший министр МВД Украины Юрий Кравченко совершил самоубийство, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью, сообщило 21 января издание Gordon.ua.

Луценко отметил, что Кравченко сам решился на такой шаг, однако не стал уточнять, что же могло толкнуть экс-министра на такой поступок.

Напомним, Юрий Кравченко был найден 4 марта 2005 года на своей даче под Киевом. У него обнаружили два огнестрельных ранения. Аналогично закончилась жизнь министра транспорта и связи Украины Георгия Кирпы.

Многие считают данные случаи политическими убийствами, поскольку к тому моменту на Украине победила так называемая «оранжевая революция». Юрий Луценко был одним из её активных участников.

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Террор и политические убийства на Украине
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