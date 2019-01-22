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Пхеньян заявил о недопустимости вмешательства в процесс примирения с Сеулом

Политика

Расширение сотрудничества между КНДР и Южной Кореей направлено на укрепление атмосферы национального примирения и единства корейского народа

Пхеньян, 22 января 2019, 09:13 — REGNUM  Отношения Северной и Южной Кореи являются внутренним делом двух государств, вмешательство извне в эту сферу недопустимо. Об этом пишет 22 января северокорейский портал Arirang Meari.

Отмечается, что расширение сотрудничества между КНДР и Южной Кореей в настоящее время является неотложной задачей, поскольку ее решение направлено на укрепление атмосферы национального примирения и единства корейского народа.

«Мы никогда не допустим, чтобы вмешательство внешних сил повлияло на процесс примирения и восстановления единства нашего народа», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что министерство обороны Южной Кореи более не считает КНДР врагом. Впрочем, северокорейское государство остаётся возможным источником военной угрозы для Сеула.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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