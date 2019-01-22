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После убийства демонстранта протесты в Судане вспыхнули с новой силой

Политика

Мужчина погиб в столкновении с полицией

Хартум, 22 января 2019, 09:18 — REGNUM  В Судане акции протеста вспыхнули с новой силой после убийства одного из демонстрантов, сообщает 22 января Al Arabia.

Сотни людей вышли на улицы города Омудурман после того, как от ран, полученных во время столкновений с полицией, скончался один из участников акций протеста.

Напомним, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года, после того как власти страны приняли решение повысить цены на хлеб. Протестующие сперва выдвигали лишь экономические требования, однако вскоре появились лозунги с требованием отставки правительства.

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