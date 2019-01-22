В команде врио губернатора Забайкалья грядёт новая отставка

Чита, , 09:13 — REGNUM Руководитель администрации губернатора Забайкальского края, 38-летний Дмитрий Кочергин работает до 28 января и покидает свой пост. О его отставке сегодня, 22 января, сообщает сайт 75.ru со ссылкой на заявление самого чиновника. Корреспонденту ИА REGNUM удалось подтвердить достоверность этих даных у достоверного источника.

Из биографии известно, что высшее образование Кочергин получил в 2002 году, с отличием окончив Читинский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». Затем в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Правовое регулирование деятельности органов государственной власти Читинской области в сфере обеспечения социально-экономической безопасности» в Российской академии государственной службы при президенте РФ.

С 2005 года по 2006 год работал в Читинском государственном университете в должности старшего преподавателя, а затем доцента кафедры международного права и международных отношений. Возглавлял Читинское отделение Российского союза молодежи.

В аппарат регионального правительства попал в 2006 году. Его карьера началась с должности консультанта в управлении государственной службы и кадров администрации Читинской области, а в 2008 году Кочергин назначен на должность начальника отдела государственной службы управления государственной службы и кадров.

После пяти лет руководства исполнительным комитетом Забайкальского регионального отделения «Единой России» (2009 — 2014 годы) в течение трёх лет являлся депутатом Законодательного собрания Забайкальского края. С 2015 — 2016 годы работал директором представительства ООО «Мангазея-Золото». На посту заместителя председателя правительства Забайкальского края — руководителя администрации губернатора Забайкальского края состоял с 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова своих кресел лишились первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков и министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников.

Как и в случае с Дмитрием Кочергиным, нового главу Забайкалья, по данным источников ИА REGNUM, не устраивает темп и качество работы высокопоставленных чиновников. Кроме того, обнаружились провалы в системной работе.

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Первое назначение в аппарате нового забайкальского правительства состоялось в начале 2019 года. Постановление о назначении руководителем представительства Забайкальского края при правительстве РФ в Москве Марата Мирхайдарова Александр Осипов подписал 11 января.

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