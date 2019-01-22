Венесуэльцев призывают на родину из-за волны ксенофобии в Эквадоре

Каракас, , 08:58 — REGNUM Власти Венесуэлы призвали своих сограждан, эмигрировавших в Эквадор, возвращаться домой, чтобы не стать жертвами агрессии и ксенофобии, передает канал TeleSur 21 января.

Призыв был опубликован после начала конфликта между Кито и Каракасом, спровоцированного убийством гражданки Эквадора беженцем из Венесуэлы. Посольство Венесулы в Кито через свой веб-сайт пригласило соотечественников прийти и зарегистрироваться для участия в государственной программе «Возвращение на родину». Также был опубликован номер горячей линии, по которому венесуэльцы могут сообщать о любых актах агрессии со стороны жителей Эквадора.

Как передает Би-би-си, глава «Ассоциации венесуэльцев за границей» Эдуардо Фебрес Кордеро заявил, что 20 января 82 человека подверглись ксенофобским атакам со стороны местных жителей в разных городах Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в эквадорском городе Ибарра гражданин Венесуэлы на глазах у полицейских и прохожих убил свою беременную подругу. После этого президент Эквадора Ленин Морено заявил о мерах контроля за мигрантами из Венесуэлы и возможном ограничении въезда в страну. В ответ Каракас обвинил Морено в разжигании ксенофобии.

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