Фрегат ВМС Канады направляется в Средиземное море

Галифакс, Канада, , 08:57 — REGNUM Фрегат канадских ВМС HMCS Ville de Quebec вернулся в порт Галифакс после шестимесячного боевого дежурства в составе Второй постоянной военно-морской группы НАТО в акватории Средиземного моря. На замену ему вышел фрегат HMCS Toronto, сообщает 21 января Global News.

Отмечается, что фрегат HMCS Toronto «примет участие в операции НАТО Reassurance («Заверение») по обеспечению безопасности и сдерживанию в Центральной и Восточной Европе».

Также сообщается, что на боевом корабле размещен палубный вертолет CH-148 Cyclone.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года у берегов Сирии курсировала Вторая постоянная военно-морская группа НАТО, в составе фрегатов ВМС Канады, Нидерландов, Испании, Франции и Греции, атомных подводных лодок США и Британии, ракетных эсминцев США и флагмана 6-го оперативного флота США «Маунт Уитни».

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