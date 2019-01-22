Китайская эскортная флотилия завершила визит доброй воли на Филиппины

Манила, , 08:56 — REGNUM Китайская военно-морская эскортная флотилия, состоящая из трех кораблей, завершила пятидневный визит доброй воли на Филиппины, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Флотилия, состоящая из ракетных фрегатов «Уху» и «Ханьдань», а также корабля снабжения «Дунпинху», покинула порт Манилы утром по местному времени 22 января, который они посетили по завершению эскортной миссии в Аденский залив близ Сомали.

За время визита китайские моряки со своими филиппинскими коллегами посетили корабли двух флотов, а также поучаствовали в торжественном приеме и дружеских играх. Корабли также были открыты для всех желающих.

«Военные отношения между двумя странами являются важной частью всесторонних отношений между Китаем и Филиппинами», — заявил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, добавив, что он намерен содействовать их развитию.

По выходу из порта военные корабли двух стран осуществили совместные военные маневры. Отметим, что отношения межу Китаем и Филиппинами существенно потеплели после прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте в 2016 году. С тех пор начались дружественные военные маневры. Кроме того, страны значительно продвинулись в разрешении спора вокруг островов в Южно-Китайском море.

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