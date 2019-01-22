Во Франции цены на топливо продолжают расти — Минфин

Париж, , 08:56 — REGNUM Согласно официальным данным, опубликованным 21 января, цены на топливо на французских автозаправочных станциях продолжают расти, сообщает Le Figaro.

По данным министерства финансов Франции, дизельное топливо, наиболее продаваемое в стране, обойдется в среднем в 1,4080 евро за литр, или на 1,63 цента больше, чем на предыдущей неделе.

Неэтилированный бензин 95 (SP95) подорожал до 1,4316 евро за литр, или на 1,08 цента. Неэтилированный бензин 98 обойдется в 1,4484 евро за литр, что на 0,93 цента больше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, цены на топливо варьируются в зависимости от нескольких параметров, таких как цена барреля нефти, курс евро — доллар, уровень запасов нефтепродуктов и налоги. Цены на топливо растут третью неделю подряд. Специалисты также связывают это с сокращением экспорта нефти из Саудовской Аравии.