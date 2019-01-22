Вторник, 22 Января 2019 года
09:02:49 МСК

Во Франции цены на топливо продолжают расти — Минфин

Политика

Дизельное топливо, наиболее продаваемое в стране, обойдется в среднем в 1,4080 евро за литр

Париж, 22 января 2019, 08:56 — REGNUM  Согласно официальным данным, опубликованным 21 января, цены на топливо на французских автозаправочных станциях продолжают расти, сообщает Le Figaro.

По данным министерства финансов Франции, дизельное топливо, наиболее продаваемое в стране, обойдется в среднем в 1,4080 евро за литр, или на 1,63 цента больше, чем на предыдущей неделе.

Неэтилированный бензин 95 (SP95) подорожал до 1,4316 евро за литр, или на 1,08 цента. Неэтилированный бензин 98 обойдется в 1,4484 евро за литр, что на 0,93 цента больше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, цены на топливо варьируются в зависимости от нескольких параметров, таких как цена барреля нефти, курс евро — доллар, уровень запасов нефтепродуктов и налоги. Цены на топливо растут третью неделю подряд. Специалисты также связывают это с сокращением экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить