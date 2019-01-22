Вторник, 22 Января 2019 года
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Президент Зимбабве призвал народ к национальному диалогу

Политика

Проетсты продолжаются

Хараре, 22 января 2019, 08:53 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал граждан страны к национальному диалогу, сообщает 22 января Reuters.

Причиной подобного заявления стали массовые акции протеста, вызванные повышением цен на топливо. Требования манифестантов очень быстро стали политическими: народ требует отставки президента.

Напомним, акции протеста в Зимбабве продолжаются с 14 января. В ходе столкновения несогласных с правоохранительными органами погибли по меньшей мере 12 человек. Полиция проводит аресты наиболее активных протестующих.

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