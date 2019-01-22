Трамп поблагодарил госслужащих, работающих без зарплаты

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter поблагодарил продолжающих работать госслужащих, не получающих заработную плату из-за «шатдауна».

"Всем великим людям… я говорю: «Спасибо — вы великие патриоты!» — написал глава Белого дома.

По его словам, для того чтобы «устранить гуманитарный, криминальный и наркотический кризис на нашей границе», нужно работать вместе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 года в США была временно приостановлена работа правительства страны. Причина — разногласия между главой Белого дома Дональдом Трампом и представителями Демократической партии в конгрессе о размере средств, предусмотренных в бюджете США на строительство стены на границе с Мексикой.

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