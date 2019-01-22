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США готовятся направить запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Политика

Однако когда именно это будет сделано, посол Канады в США не уточнил

США готовятся направить запрос об экстрадиции финдиректора Huawei
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Оттава, 22 января 2019, 08:32 — REGNUM  США готовятся направить Канаде официальный запрос об экстрадиции финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает The Globe and Mail.

По данным издания, об этом сообщил посол Канады в США Дэвид Макнотон, однако дипломат не уточнил, когда именно будет направлен запрос.

Напомним, в начале декабря 2018 года по запросу властей США в Канаде была арестована финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Позже канадский суд освободил ее под залог.

Она будет находиться под домашним арестом в ожидании решения об экстрадиции в США. Канада должна получить соответствующий запрос до конца января, если этого не будет сделано, то Ваньчжоу будет выпущена на свободу.

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США и Канада
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