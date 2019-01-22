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Президент Таджикистана раскритиковал работу государственной авиакомпании

Политика

С заседания правительства были удалены глава «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода и глава «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов

Душанбе, 22 января 2019, 08:31 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал руководителей авиакомпании «Таджик Эйр» и «Амонатбанка» и выгнал их с заседания правительства, сообщает 22 января агентство «ТаджикТА».

Глава государственного банка «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода и руководитель национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов выступили с отчетом о деятельности организаций.

После отчета глава государства подверг руководителей жесткой критике и попросил их немедленно покинуть заседание правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года большинство сотрудников авиакомпании «Таджик Эйр» отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера связана с финансовыми проблемами перевозчика.

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