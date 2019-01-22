Правительство Танзании опровергло информацию о террористической угрозе

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:12 — REGNUM Правительство Танзании опровергает достоверность информации, распространяемой в видео в сети интернет. На видео неизвестные на языке суахили угрожают совершить нападение на страны Восточной Африки, и Танзания в их числе, по сообщениям Восточноафриканского телевидения Eatv.

«После расследования мы выяснили, что это видео было выпущено в 2016 году китайским телевизионным каналом CCTV-Africa, объясняя возможное нахождение группировки Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том числе и в Танзании», — сообщает официальный представитель правительства.

Информация из видео была подготовлена Межправительственным органом по вопросам развития (Igad), и отчет организации был обращен не только к Танзании, но и к другим странам Восточной Африки — Кении, Эфиопии и Сомали.

Однако CCTV-Africa отрицает информацию о повторном распространении видео, и, по данным телеканала, люди с дурными намерениями использовали видео в своих интересах.

Правительство заверило граждан, что Танзания находится в безопасности, а органы по предотвращению терроризма находятся в боевой готовности.